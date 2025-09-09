Fransa'da Muhalefetten Macron'a Lecornu Tepkisi

Fransa'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan olarak Sebastien Lecornu'yu atamasına tepki gösterdi.

Muhalefet, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, dün merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından yaklaşık 24 saat sonra atadığı Lecornu'nun kendisi gibi Rönesans partili olmasına dikkati çekti.

Sosyalist Partisinden (PS) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın daha dün düşen Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olan Lecornu'yu başbakan olarak atadığına işaret edilerek, "Macron, hiçbir sosyalistin katılım göstermeyeceği bir yolda ısrar ediyor. Bu yol, krizi, güvensizliği ve istikrarsızlığı derinleştiren başarısızlığa ve karışıklığa yol açmıştı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Macron'un toplumsal öfke ve kurumların işleyişinin tıkanması riskini göze aldığı belirtilen açıklamada, "Sosyal, mali ve ekolojik adalet sağlanmadan, satın alma gücü için tedbirler olmadan, aynı nedenler aynı sonuçlara yol açacak." denildi.

Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lecornu'nun yeni başbakan olarak atanmasını "provokasyon" olarak niteleyerek, "Cumhurbaşkanı'nın, Fransızlara ve kurumlara zerre saygısı yok. Tüm bunların sonu kötü bitecek." ifadelerini kullandı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin kurucusu Jean Luc-Melenchon ise aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Macron'un Bayrou'nun düşürülmesine yanıtı: artık her şey eskisi gibi olacak." yorumunu paylaştı.

Melenchon, "yalnızca Macron'un gitmesinin bu acı komediye son verebileceğini" savundu.

"Emmanuel Macron, nefret edilen bir cumhurbaşkanı"

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot da Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, partilerinin, yeni başbakanla müzakere etmeyeceğini söyledi.

Panot, "Macron, nefret edilen bir cumhurbaşkanı." diyerek, ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilerek siyasi değişim istediklerini vurguladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, "Emmanuel Macron'un sloganı: 'kaybeden bir takımı değiştirmiyoruz'. Cumhurbaşkanı'na sadık biri, 8 yıldır sürdürdüğü siyasetten nasıl vazgeçebilir?" paylaşımını yaptı.

Bardella paylaşımında, yeni başbakanı, icraatları, Fransa'ya bütçe verme konusundaki yönlendirmeleri ve partilerinin kırmızı çizgileri ışığında değerlendireceklerini ifade etti.

Bayrou ve Lecornu arasındaki devir teslim töreninin yarın yerel saatle 12.00'de düzenlenmesi bekleniyor.

Lecornu, Macron'un Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 2017 yılından bu yana farklı bakanlıklarda görev alırken, 2022'de Savunma Bakanı olarak atanmıştı.

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.