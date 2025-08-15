Fransa'da Mescide Kundaklama Girişimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Cote-d'Or vilayetindeki Chatillon-sur-Seine kasabasında bir mescide gece saatlerinde kundaklama girişiminde bulunuldu. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın İslamofobi ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Fransa'nın Cote-d'Or vilayetine bağlı Chatillon-sur-Seine kasabasındaki bir mescide gece kundaklama girişiminde bulunuldu.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gece bazı kişilerin Chatillon-sur-Seine kasabasındaki bir mescide kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti.

Retailleau, "Düşüncelerim, bu büyük korkaklık örneği olan Müslüman karşıtı (İslamofobi) eylemden etkilenen cemaatle birlikte." ifadesini kullandı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Cote-d'Or Valiliği, mescidin giriş kapısına yakılmış broşürlerin sıkıştırıldığını bildirdi.

Olay yerinden geçen vatandaşlar, hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Mescit sorumlusu, kundaklama girişimiyle ilgili şikayetçi olurken, olayın faillerine dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Milletvekilinin oğluna Meclis önünde darp

Milletvekilinin oğlu TBMM'de darp edildi! Polis kafa attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.