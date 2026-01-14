Paris, 5 Mart'ta Lübnan ordusuna destek konferansına ev sahipliği yapacak

Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerini desteklemek amacıyla, Fransa'nın başkenti Paris'te uluslararası bir konferans düzenlenmesi için hazırlıkların sürdürüldüğü duyuruldu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 5 Mart'ta Paris'te düzenlenecek Lübnan ordusu ve iç güvenlik güçlerini desteklemeye yönelik uluslararası konferans için devam eden hazırlıkları ele aldığı belirtildi.

Avn'ın bu çerçevede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Yezid bin Ferhan, Fransız elçi ve eski bakan Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michael Issa'nın yanı sıra Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid Buhari, Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Ala Musa, Katar Büyükelçisi Suud bin Abdurrahman Al Sani ve Fransa Büyükelçisi Herve Magro'nun yanı sıra Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz Al Sani'nin katıldığı bir toplantı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açılış konuşmasını yapacağı konferansın, Lübnan'daki askeri ve güvenlik kurumlarına uluslararası destek sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Toplantıya katılan tarafların Paris'te düzenlenecek konferansa mümkün olan en geniş katılımı sağlamak için gerekli temasları kurma konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında da ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 8 Ocak'ta Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngören "planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını" duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça örgütün silahlarını teslim etmeyeceğini vurguluyor.

Son olarak, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik sürecin ikinci aşamasını kararlılıkla hayata geçireceklerini ifade etti.