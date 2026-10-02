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Fransa'da lise eylemlerinde 28 Eylül'den beri 1793 kişi gözaltına alındı

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle süren lise eylemlerinde 28 Eylül'den bu yana 1793 kişi gözaltına alındı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, eylemler nedeniyle 400'den fazla okulun bugün kapalı olacağını, 65 personel ve 170 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri kapsamında 1793 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında lise eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geffray, eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumunun bugün kapalı olacağını belirterek ilgili okullardaki öğrencilerin eğitiminin çevrim içi yapılacağını aktardı.

Eylemler kapsamında 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığını ifade eden Geffray, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı." ifadesini kullandı.

Geffray, bu durumun kamu hizmetlerini yok etmeye yönelik bir girişimi olduğunu savunarak sükunet çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, valiler bugün kapalı olacak liselerin önünde eylem yasağı kararları aldı.

Adalet Bakanlığı söz konusu eylemler kapsamında 28 Eylül'den bu yana 1793 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylemler kapsamında dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı.

Dünkü eylemlerden ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 700 liseden 1027'si etkilendi.

Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle geçen haftadan bu yana eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA
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