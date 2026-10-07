Haberler

Fransa'da lise boykotuna destek yürüyüşlerine yaklaşık 256 bin kişi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da lise boykotuna destek yürüyüşlerine yaklaşık 256 bin kişi katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İçişleri Bakanlığı, lise öğrencilerine destek için düzenlenen protestolara ülke genelinde yaklaşık 256.000 kişinin katıldığını açıkladı. Bakanlık salı günkü şiddet olaylarında 488 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

PARİS, 7 Ekim (Xinhua) -- Fransa İçişleri Bakanlığı, eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle başlattıkları boykot eylemlerini eylül ortasından bu yana sürdüren lise öğrencilerine destek amacıyla düzenlenen protestolara başkent Paris'te 56.000 kişi olmak üzere yaklaşık 256.000 kişinin katıldığını açıkladı.

Lise ve üniversite öğrenci örgütleri ise salı günü ülke genelinde düzenlenen yürüyüşlere 100.000'i başkent Paris'te olmak üzere 450.000 kişinin katıldığını tahmin ediyor.

Bakanlık salı günü ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 488 kişinin gözaltına alındığını, protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısının ise 6.547'ye yükseldiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı da salı günkü geniş çaplı protestolar nedeniyle ülkedeki yaklaşık 3.700 liseden 891'inde eğitimin aksadığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencilerle bir "iç demokrasi süreci" yürütmek üzere derslere çarşambadan cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Lecornu, "Liselerde tartışmaya tam anlamıyla alan açmadan şiddeti kınayamayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Tutuklu Tunç Soyer'den Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki: Başın öne eğilmesin güzel İzmir

Cezaevinden Tugay'a yanıt! İzmir'in hikayesi böyle bitmez
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

Dilber Ay'ın eşi yıllar sonra evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu