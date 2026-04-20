Fransa'da İçişleri Bakanlığına bağlı kamu kurumuna siber saldırı

Fransa İçişleri Bakanlığı, 15 Nisan'da ANTS kurumuna düzenlenen siber saldırının kişisel verilerin sızdırılmasına yol açabileceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da İçişleri Bakanlığına bağlı bir kamu kurumuna siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi resmi belgelerin üretimi ve yönetiminden sorumlu ANTS kurumunun 15 Nisan'da siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırıda kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği belirtilen açıklamada, kaç kişinin verilerine ulaşıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son dönemde arttı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamış, 25 Mart'ta ise siber saldırı sonucu 770 bin öğrencinin verileri sızdırılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
