Fransa'da 13 kişi hantavirüs nedeniyle karantinada tutuluyor

Fransa'da MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişi ile hantavirüslü bir yolcuyla aynı uçakta seyahat eden 8 kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından hantavirüs ile ilgili ülkedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Dün MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişinin Paris'teki Bichat Hastanesi'nde sıkı bir karantina altında tutulduğunu belirten Lecornu, bu kişilerden birinin testinin pozitif çıktığını, kalan 4 kişide ise henüz bir semptom gözlemlenmediğini duyurdu.

Ayrıca Lecornu, hantavirüs tespit edilen bir yolcu ile aynı uçakta yolculuk yapan 8 kişinin de karantina sürecinde olduğunu ve semptom göstermediğini kaydetti.

Lecornu, "(Hantavirüse) Sağlık yanıtımız açık: tüm temaslı vakalar için, istisnasız hastane ortamında sıkı karantina." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisi dün tahliye edilmiş, gemiden inen 5 Fransız vatandaşından birisinin hantavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.