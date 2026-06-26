Fransa'da Grenoble kentindeki kamuya açık havuzlarda "tesettürlü mayo yasağı" onaylandı

Fransa'da yerel mahkemenin, Grenoble kentindeki belediye havuzlarında tesettürlü mayo yasağını onayladığı öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Grenoble İdari Mahkemesi, kentin kamuya açık havuzlarının iç yönetmeliğinde, tesettürlü mayoya izin veren 10. maddeye ilişkin yapılan şikayet hakkında nihai karara vardı.

Mahkeme, dün aldığı kararla, kentte kamuya açık havuzlardaki iç yönetmelikte yer alan 10. maddeyi, vatandaşlar arasında eşit olmayan bir muameleye yol açtığı gerekçesiyle iptal etti.

Yerel mahkemenin kararıyla Grenoble kentindeki belediye havuzlarında, tesettürlü mayo yasağı onaylanmış oldu.

Mayıs 2022'de tesettürlü mayoya izin verilmişti

Grenoble Belediye Meclisi, 16 Mayıs 2022'de aldığı kararla kamuya açık havuzların iç yönetmeliğindeki 10. maddede değişikliğe giderek tesettürlü mayoya izin vermişti.

Isere Valiliği, Belediyenin kararının iptal edilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Grenoble İdari Mahkemesi, 25 Mayıs 2022'deki ilk kararında, kentin kamuya açık havuzlarının iç yönetmeliğindeki 10. maddeyi askıya almıştı.

Danıştay da Haziran 2022'de yerel mahkemenin kararını onaylamıştı.