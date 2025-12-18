Fransız istihbaratı, bir gemide tespit edilen casusluk cihazını soruşturuyor

Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI), ülkenin güneyinde bir gemide tespit edilen casusluk cihazını soruşturduğu öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İtalyan makamlarının paylaştığı istihbarat üzerine Paris Savcılığının talimatıyla Fransız güvenlik güçleri, geçen hafta güneydeki Sete Limanı'na demir atan Fantastic isimli gemide operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında gemideki casusluk cihazı üzerinde çalıştığından şüphe edilen, biri Letonya, diğeri Bulgaristan vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.

Hafta sonu Paris'e getirilen Letonyalı şüpheli hakkında, "yabancı bir gücün çıkarlarına hizmet etmek amacıyla otomatik veri işleme sistemini ihlal ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Letonyalı şüpheli tutuklanırken, Bulgaristan vatandaşı şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gemide tespit edilen casusluk cihazına ilişkin soruşturmayı yürüten DGSI, gemide yaptığı aramalarda farklı unsurlar tespit etti. Letonya'da da farklı aramalar yapıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, olayın çok ciddi olduğunu belirterek, "Bazı kişiler bir geminin veri işleme sistemine girmeye çalıştı." dedi.

Nunez, soruşturmayı yürüten görevlilerin bunun yabancı bir müdahale olduğunu düşündüğünü aktararak, "Şu sıralar yabancı müdahaleler hep aynı ülkeden geliyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan bir firmaya ait, yaklaşık 2 bin yolcu kapasiteli Fantastic isimli gemi, 20 yıldır Akdeniz'de seferler yapıyor.