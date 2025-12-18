Haberler

Fransız istihbaratı, bir gemide tespit edilen casusluk cihazını soruşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın güneyindeki Sete Limanı'nda demirleyen Fantastic isimli gemide casusluk cihazı tespit edildi. Letonya ve Bulgaristan uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma, yabancı bir müdahaleye yönelik şüpheleri gündeme getirdi.

Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI), ülkenin güneyinde bir gemide tespit edilen casusluk cihazını soruşturduğu öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İtalyan makamlarının paylaştığı istihbarat üzerine Paris Savcılığının talimatıyla Fransız güvenlik güçleri, geçen hafta güneydeki Sete Limanı'na demir atan Fantastic isimli gemide operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında gemideki casusluk cihazı üzerinde çalıştığından şüphe edilen, biri Letonya, diğeri Bulgaristan vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.

Hafta sonu Paris'e getirilen Letonyalı şüpheli hakkında, "yabancı bir gücün çıkarlarına hizmet etmek amacıyla otomatik veri işleme sistemini ihlal ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Letonyalı şüpheli tutuklanırken, Bulgaristan vatandaşı şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gemide tespit edilen casusluk cihazına ilişkin soruşturmayı yürüten DGSI, gemide yaptığı aramalarda farklı unsurlar tespit etti. Letonya'da da farklı aramalar yapıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, olayın çok ciddi olduğunu belirterek, "Bazı kişiler bir geminin veri işleme sistemine girmeye çalıştı." dedi.

Nunez, soruşturmayı yürüten görevlilerin bunun yabancı bir müdahale olduğunu düşündüğünü aktararak, "Şu sıralar yabancı müdahaleler hep aynı ülkeden geliyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan bir firmaya ait, yaklaşık 2 bin yolcu kapasiteli Fantastic isimli gemi, 20 yıldır Akdeniz'de seferler yapıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title