Fransa'da Frejus Belediyesinin tesettürlü mayo yasağı askıya alındı

Fransa'da aşırı sağcıların yönetiminde olan Frejus Belediyesi, halka açık plajlarda tesettürlü mayoyla yüzmeye yönelik yasak kararını mahkeme tarafından askıya alındı. Mahkeme, kararın laiklik prensiplerine aykırı olduğunu belirtti.

Fransa'da mahkeme, aşırı sağcıların yönetiminde olan Frejus Belediyesinin, halka açık plajlarda tesettürlü mayoyla yüzmeye yönelik yasak kararını askıya aldı.

Fransa İnsan Hakları Ligi (LDH), Frejus Belediyesinin halka açık plajlarda tesettürlü mayo yasağını yargıya taşıdı.

Toulon İdare Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden Frejus Belediye Başkanı David Rachline'nin kendi inisiyatifiyle aldığı bu kararı askıya aldı.

Mahkeme söz konusu kararın laiklik prensiplerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

Belediye Başkanı Rachline ise eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının hijyen kurallarının yanı sıra halkın güvenliğine aykırı olduğunu savundu.

Rachline, 1 Ağustos'ta alınan kararla kentteki halka açık plajlarda tesettür mayosuyla yüzmenin yasaklandığını duyurmuştu.

Yasak, insan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Birçok kentinde Müslümanlara yönelik benzer kararlarla gündeme gelen ve tepilere yol açan Fransa'da, Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 2012'de aldığı kararla ülkede "burkini" olarak anılan tesettür mayosunu plajlarda yasaklayan ilk belediye olmuştu.