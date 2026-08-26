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Fransa'da 12 İlde Fırtına Alarmı: Turuncu Uyarı

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Fransa'da fırtına riski nedeniyle 12 ilde gün içinde turuncu alarma geçileceği bildirildi.

Fransa'da fırtına riski nedeniyle 12 ilde gün içinde turuncu alarma geçileceği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamada, Charente, Deux-Sevres, Indre-et-Loire'ın da aralarında olduğu toplam 12 ilde dolu ve şiddetli yağışlar görülebileceği, rüzgarın saatte 100 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Meydana gelebilecek şiddetli hava olayları konusunda azami dikkat çağrısında bulunulan açıklamada, fırtına riski nedeniyle söz konusu illerde yerel saatle 18.00'den itibaren turuncu alarma geçileceği kaydedildi.

Fransa'nın güneyinde 24 Ağustos'ta etkili olan kasırga nedeniyle 39 kişi yaralanmıştı. Kasırga nedeniyle, Aude iline bağlı Pomas kasabasında yaklaşık 300 evde maddi hasar meydana gelmişti.

Korsika Adası'nda da yıldırım düşmesi sonucu Ajaccio kenti yakınlarında yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 200 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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