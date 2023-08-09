Fransa'da Engelli Bakımevinde Yangın: Çok Sayıda Can Kaybı

Fransa'nın Almanya sınırındaki Wintzenheim ilçesinde bulunan engelli bakımevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, yangına müdahalenin sürdüğünü belirtirken, Başbakan Elisabeth Borne ve Aile Bakanı Aurore Berge yangının çıktığı bölgeye gidiyor.

Fransa'nın Almanya sınırındaki Wintzenheim ilçesinde engelli bakımevinde yangın çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, çok sayıda can kaybı olduğunu ifade etti. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve Aile Bakanı Aurore Berge ise yangının çıktığı bölgeye gidiyor.

Fransa'nın Wintzenheim ilçesinde engelli bakımevinde yangın çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, yangına müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, "Bu sabah erken saatlerde Haut-Rhin, Wintzenheim'da engelli bakımevinde yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı ve cesur müdahalesine rağmen çok sayıda can kaybı olduğu bildirilmiştir. Müdahale devam etmektedir" dedi.

BAŞBAKAN BORNE VE AİLE BAKANI BERGE BÖLGEYE GİDİYOR

Fransa Başbakanı Borne sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wintzenheim'da çıkan korkunç yangının ardından Aurore Berge ile birlikte oraya gidiyorum. Düşüncelerim oradakilerle birlikte. İtfaiyecilerin seferberliğini selamlıyorum" dedi.

Berge ise "Bu sabah Wintzenheim'da meydana gelen yangını dehşetle öğrendik. Başbakan ile birlikte mağdurlara ve ailelerine destek olmak ve cesaretle görev yapan acil durum servislerine saygılarımızı sunmak üzere oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"17 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 11 KİŞİ KAYIP"

Haut-Rhin Bölge Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 17 kişinin bakım evinden tahliye edildiği, 11 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Yangına, 76 itfaiye personeli, 40 jandarma ve 4 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.