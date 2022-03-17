Fransa'da emekliler sokağa indi

Fransa'da emekliler, ülkedeki enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zan yapılması için sokağa indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te emekliler sokağa indi. Enflasyon altında ezildiklerini ileri süren emekliler, maaşlarına zam yapılmasını talep ettiler. Genel İş Sendikası (CGT) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoya, binlerce kişi katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetince uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikayet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu. Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, ellerindeki pankartlar ile Macron'a seçim vaadi olan bin 100 euroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı.

Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron'a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi isterken, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundular.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)