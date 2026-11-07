Fransa'da eğitim sendikaları taahhütleri yetersiz buldu, 10 Kasım'da grev çağrısı yaptı

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Fransa'da hükümetin sektöre ilişkin taahhütlerini yeterli bulmadıkları için 5 Kasım'da greve giden eğitim sendikaları 10 Kasım için de genel grev çağrısı yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, ulusal eğitim sendikaları yaptıkları açıklamada hükümetle yürütülen müzakerelerden istenen sonucun çıkmaması üzerine 10 Kasım'da ülke genelinde eylemler düzenlenmesini ve greve gidilmesini istedi.

Sendikalar, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler ve yükseköğrenimde görevli eğitim personeline de harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Fransa'da eğitim çalışanları 5 Kasım'da greve gitmiş, yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık 3'te 1'i grevden etkilenirken, onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 1,5 ayı aşkın süredir devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken, 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA