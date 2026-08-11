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Denizanası Sürüsü Nükleer Santrali Durdurdu

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Fransa'da denizanası sürüsü sebebiyle ülkenin kuzeyindeki Gravelines Nükleer Santrali'nde 3 reaktörün faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Fransa'da denizanası sürüsü sebebiyle ülkenin kuzeyindeki Gravelines Nükleer Santrali'nde 3 reaktörün faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Fransa'da elektrik dağıtım şirketi EDF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Gravelines Nükleer Santrali'nin deniz suyu pompalama istasyonlarına denizanası sürüsünün gelişi nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda santraldeki 3 nükleer reaktörün faaliyetleri tamamen durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü.

Santralde 6 No'lu reaktörün faaliyetleri devam ediyor, 5 No'lu reaktörün faaliyetlerine ise daha önce bakım nedeniyle ara verilmişti.

Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70'i ülkenin 57 nükleer reaktöründen sağlanıyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını, kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor.

Kaynak: AA
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