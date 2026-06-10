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Fransa'da iş koşullarının iyileştirilmesini isteyen demir yolu çalışanları greve gitti

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Fransa'da dört işçi sendikasının çağrısıyla demir yolu çalışanları, maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile özelleştirmeye karşı bir günlük greve gitti. Grev nedeniyle hızlı tren seferlerinin üçte ikisi, şehirler arası seferlerin yarısı iptal edildi; Paris'te binlerce çalışan Kuzey Garı önünde toplanarak yürüyüş yaptı.

Fransa'da maaş ve iş koşullarının iyileştirilmesini talep eden demir yolu çalışanları ülke genelinde bir günlük iş bıraktı.

Fransa'da 4 işçi sendikasının çağrısıyla demir yolu çalışanları ülke genelinde bir günlük greve gitti.

Fransız demir yolu şirketi SNCF verilerine göre, grev nedeniyle her 3 hızlı tren seferinden 2'si ve şehirler arası seferlerin yarısı iptal edilirken, Paris'i çevre kentlere bağlayan banliyö tren seferlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor.

Sendika bayrakları taşıyan binlerce demir yolu çalışanı, taleplerini dile getirmek için Paris'te Kuzey Garı'nın önünde toplandı. Göstericiler, başkentteki Toplu Taşıma ve Demir Yolu Taşımacılığı Birliği (UTP) istikametine doğru yürüdü.

Maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden çalışanlar, demir yolu ulaşımının özel sektör firmalarının rekabetine açılmasına karşı çıkıyor.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden yapılan yazılı açıklamada, demir yolu çalışanlarının yıllardır maruz kaldıkları baskı nedeniyle "tükendiği" belirtilerek, yeniden yüzde 100 kamuya ait bir toplu ulaşım hizmetine dönülmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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