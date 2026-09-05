Melenchon'dan Gazze'deki Doktor İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin solcu adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde Avrupa'nın en büyük bit pazarlarından biri olan "Braderie de Lille" başladı.

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Melenchon, pazar alanında miting düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Safiyye'yi serbest bırakması gerektiğini söyleyen Melenchon, "(Ebu Safiyye) Mesleğinin onuru olan bir doktordur. İnsanlığın onurudur. O, alçakça bombalanan zavallı çocukları tedavi ettikten sonra geri çekilmeyi reddetti ve esir alındı. Şu anda tutuklu ve işkence görüyor." dedi.

"Topraklarımızda bir daha asla din savaşları olmayacak"

Melenchon, ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı "absürt" bulduğunu belirterek, "Sizlerin gayrimeşru savaşlarınız, katliamlarınız ve soykırımlarınız ile bir alakamız yok." ifadesini kullandı.

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin seçimleri kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifine karşı olduğunu söyleyen Melenchon, "Topraklarımızda bir daha asla din savaşları olmayacak." dedi.

"Yurt dışındayken vatanın hakkında kötü konuşmazsın"

Melenchon, RN lideri Jordan Bardella'nın İngiltere ziyareti sırasında İngilizlerin istemediği düzensiz göçmenleri Fransa'nın alıp sınır dışı edeceği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Bardella'nın "Fransa adına konuşmadığını" belirtti.

RN lideri için "faşist" nitelendirmesinde bulunan Melenchon, 30 yaşındaki Bardella'yı kastederek, "Delikanlı, yurt dışındayken vatanın hakkında kötü konuşmazsın ve ülkenin iflas ettiğini söylemezsin." ifadesini kullandı.

Fransız ve İngiliz aşırı sağcılar, göç konusunda deklarasyon imzalamıştı

RN lideri Bardella, dün İngiltere'nin Birmingham kentinde aşırı sağcı Reform UK Partisinin konferansına katılarak, Reform UK Partisi lideri Nigel Farage ile göçle ilgili bir deklarasyon imzalamıştı.

Bardella, bu deklarasyonla, partisinin seçimleri kazanması halinde Manş Denizi'nde yakalanan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya getirilerek buradan menşe ülkelerine gönderilmeleri vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: AA