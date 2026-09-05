Haberler

Melenchon'dan Gazze'deki Doktor İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Gazze'de tutuklu Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi; ayrıca aşırı sağa karşı laiklik ve göç politikalarına tepki gösterdi.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin solcu adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde Avrupa'nın en büyük bit pazarlarından biri olan "Braderie de Lille" başladı.

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Melenchon, pazar alanında miting düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Safiyye'yi serbest bırakması gerektiğini söyleyen Melenchon, "(Ebu Safiyye) Mesleğinin onuru olan bir doktordur. İnsanlığın onurudur. O, alçakça bombalanan zavallı çocukları tedavi ettikten sonra geri çekilmeyi reddetti ve esir alındı. Şu anda tutuklu ve işkence görüyor." dedi.

"Topraklarımızda bir daha asla din savaşları olmayacak"

Melenchon, ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı "absürt" bulduğunu belirterek, "Sizlerin gayrimeşru savaşlarınız, katliamlarınız ve soykırımlarınız ile bir alakamız yok." ifadesini kullandı.

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin seçimleri kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifine karşı olduğunu söyleyen Melenchon, "Topraklarımızda bir daha asla din savaşları olmayacak." dedi.

"Yurt dışındayken vatanın hakkında kötü konuşmazsın"

Melenchon, RN lideri Jordan Bardella'nın İngiltere ziyareti sırasında İngilizlerin istemediği düzensiz göçmenleri Fransa'nın alıp sınır dışı edeceği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Bardella'nın "Fransa adına konuşmadığını" belirtti.

RN lideri için "faşist" nitelendirmesinde bulunan Melenchon, 30 yaşındaki Bardella'yı kastederek, "Delikanlı, yurt dışındayken vatanın hakkında kötü konuşmazsın ve ülkenin iflas ettiğini söylemezsin." ifadesini kullandı.

Fransız ve İngiliz aşırı sağcılar, göç konusunda deklarasyon imzalamıştı

RN lideri Bardella, dün İngiltere'nin Birmingham kentinde aşırı sağcı Reform UK Partisinin konferansına katılarak, Reform UK Partisi lideri Nigel Farage ile göçle ilgili bir deklarasyon imzalamıştı.

Bardella, bu deklarasyonla, partisinin seçimleri kazanması halinde Manş Denizi'nde yakalanan düzensiz göçmenlerin Fransa'ya getirilerek buradan menşe ülkelerine gönderilmeleri vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı