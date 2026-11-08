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Fransa'da cumartesi günü gösterilere ilk tahminlere göre 146 bin kişi katıldı

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Fransa'da cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre toplam 146.000 kişi katıldı. Lille kentinde düzenlenen protestoya katılan insanlar da bu gösteriler arasında yer aldı.

LİLLE, 8 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen protestoya katılan insanlar, 7 Kasım 2026.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın ilk tahminlerine göre, cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen gösterilere toplam 146.000 kişi katıldı. (Fotoğraf: Sebastien Courdji/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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