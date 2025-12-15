Haberler

Fransa'da çiftçilerden hükümetin yumrulu deri hastalığıyla "itlaf" yoluyla mücadele etme politikasına protesto

Toulouse'da çiftçiler, yumrulu deri hastalığı nedeniyle sığırların itlaf edilmesine karşı eylem düzenliyor. Hükümetin uyguladığı itlaf politikalarına tepki gösteren çiftçiler, aşılama çalışmalarının arttırılmasını talep ediyor.

Fransa'nın Toulouse şehrinde, çiftçiler yumrulu deri hastalığı olarak bilinen ve sığırların ölmesine yol açabilen hastalık nedeniyle hayvanlarının itlaf edilmesine eylemlerle tepki gösteriyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bazı tarım sendikaları salgının yayılmasını önlemek için hükümetin itlaf politikasına destek verirken, bazı siyasiler ve çiftçi grupları itlafın çok katı şekilde uygulanmasına karşı çıkıyor.

Toulouse kentinde birkaç gündür traktörleriyle şehirde yolları trafiğe kapatan çiftçiler ellerinde pankartlarla eylem yapıyor.

Tarım Bakanı Annie Genevard'ın yumru hastalığını önlemek için hükümetin yürüttüğü politikaya karşı çıkan çiftçiler ile görüşmek üzere Toulouse'a gitmesi planlanıyor.

Bakan Genevard'ın bölgeye ziyareti hastalıkla mücadelede aşılama çalışmalarının teşvik edilmesini amaçlarken, bu kapsamda yaklaşık 1 milyon büyük başın aşılanması hedefleniyor.

Fransa'da yaklaşık 3 aydır büyük baş hayvanlarda görülen yumrulu deri hastalığı ile mücadele sürürken, salgının yayılması hükümeti harekete geçirmişti.

Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanların ateşlenmesine, derilerinin yüzülmesine, kilo kaybetmesine, doğum sorunları yaşamasına ya da ölümüne neden oluyor.

İlk olarak 1929'da Afrika kıtasında görülen hastalık, daha sonra dünyanın başka bölgelerine de yayıldı ve 2019'da Asya kıtasında görülmeye başladı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
