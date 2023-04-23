Fransa'da ceketi metronun kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti
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Fransa'nın başkenti Paris'te ceketi metronun otomatik kapısına sıkışan kadın, trenin hareket etmesiyle sürüklendi. Metronun altına düşen kadın hayatını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te korkunç bir olay yaşandı. Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'den yapılan açıklamada, Bel-air istasyonunda ceketi metronun otomatik kapısına sıkışan kadının sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Olay nedeniyle ulaşıma uzun süre ara verildiği kaydedildi.
CEKETİ OTOMATİK KAPIYA SIKIŞTI
France Info'nun haberine göre, 40 yaşlarındaki kadın metrodan aceleyle çıktığı sırada kapanan otomatik kapıya ceketi sıkıştı. Kadın, hareket eden metronun altına düşüp sürüklendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.