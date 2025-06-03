Fransa'da Camide Kur'an-ı Kerim Yakıldı

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde, camiye giren bir kişi, burada Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra kaçtı.

CAMİDE KUR'AN-I KERİM YAKTI

Rhone Camileri Konseyi'nden (CMR) yapılan yazılı açıklamada, kentteki Errahma Camisi'nin, 2 Haziran'da, İslamofobik eylemin hedefi olduğu ifade edildi. Açıklamada, sabah namazından 20 dakika önce yerel saatle 03.45 sularında bir kişinin camiye girerek Kur'an-ı Kerim yaktığı aktarıldı.

"NEFRETE DAYALI SALDIRI SERİSİNİN BİR PARÇASI"

Söz konusu kişinin yaktığı Kur'an-ı Kerim'i caminin önüne bırakarak kaçtığı kaydedilen açıklamada, "Bu alçak eylem, nefrete dayalı saldırı serisinin bir parçası. Bu eylem, Fransa'da Müslüman vatandaşlara yönelik endişe verici ve giderek düşmanlaşan ortamı açıkça gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

FAİLİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu saygısız eylem kınanırken, ilgili makamlardan failin kimliğinin tespit edilerek hakkında adli işlemlerin başlatılması istendi.