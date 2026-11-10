Fransa'da bölge başkanı Emile Zola Lisesi'ndeki yangının kasıtlı çıkarıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Öğrenci eylemlerinin haftalardır devam ettiği ve eğitim sendikalarının bugün greve gittiği Fransa'da bir lise sabah saatlerinde ateşe verildi.

Yerel basındaki haberlere göre, sabahın erken saatlerinde Aix-en-Provence kentinde A8 otoyolu yakınlarındaki Emile Zola Lisesi'nde yangın çıktı.

Yangın, 26 itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Okul yönetimi güvenlik tedbirleri gereği ve soğutma çalışmalarını kolaylaştırmak için lisenin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Yaklaşık 2 aydır ülkenin farklı şehirlerinde devam eden öğrenci eylemlerine destek veren liseler arasında yer alan Emile Zola Lisesi'nde geçen haftaki eylemlerde birkaç okul personeli havai fişekler nedeniyle hafif yaralanmıştı.

Aix-en-Provence'ın içinde yer aldığı Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölgesi Başkanı François de Canson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kasıtlı çıkarıldığını açıkladı.

Yangın çıkarılmasına tepki gösteren Canson, "Halihazırda kısıtlı olan kamu kaynaklarımızı eğitimlerine devam etmek isteyen liselilerden kısarak birkaç kişinin akılsızca eylemini telafi etmek için kullanacağız." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada, Emile Zola Lisesi'nin koridorlarının ve kapılarının yangın nedeniyle ciddi hasar aldığı görüntüler yer aldı.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım'da greve gitmiş, yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken, onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken, 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA