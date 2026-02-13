Fransa'da Albanese'e Suç Duyurusu

Fransa'da üst düzey siyasetçilerin Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'i ifadelerini çarpıtarak Yahudi karşıtı gibi göstermeye çalışmasına karşı suç duyurusunda bulunuldu.

Ülkede söylemediği halde İsrail hakkında günlerdir Albanese'e atfedilen cümle nedeniyle "yanlış haber yaymak"tan iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneğinden (JURDI) yapılan açıklamada, Rönesans grubu mensubu çok sayıda milletvekilinin 10 Şubat'ta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a gönderdiği mektupta Albanese'in 7 Şubat'ta Al Jazeera'nin düzenlediği forum kapsamında verdiği röportajda "İsrail'i insanoğlunun ortak düşmanı" olarak tanımladığını iddia ettiği bildirildi.

Açıklamada, Albanese'in bu röportajına bakıldığında bu cümleyi sarf etmediğinin görüldüğü vurgulanarak, birçok basın kuruluşunun teyit hattının bu durumu aktardığı belirtildi.

Albanese'in sözlerine yer verilen açıklamada, bu ifadelerin herhangi bir kısmında İsrail'in söz konusu olmadığı, "hileli şekilde atfedilen" sözler nedeniyle işlenen "yanlış haber yayma suçunun" yargıya taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, Albanese'e yönelik dezenformasyon hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Öte yandan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız Milletvekili Caroline Yadan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında, Albanese'e yönelik iftira niteliğindeki açıklamaları nedeniyle "yanlış haber yayma" suçundan Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Albanese, Avrupalı siyasilerden gelen tepkiler üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak beni suçluyor, bunu 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütünden Albanese'e destek

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Barrot'nun Albanese'i İsrail hakkında söz konusu cümleyi kurmakla suçladığı ve istifasını istediği kaydedildi.

"Hayır, Francesca Albanese, İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirmedi." ifadesine yer verilen açıklamada Albanese'in sosyal medya paylaşımında "insanoğlunun ortak düşmanının, Filistin'de soykırımın yaşanmasını sağlayan sistemin olduğunu belirttiği" aktarıldı."

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, aynı platformda yaptığı açıklamada, örgütün Albanese'in çalışmalarına "tam destek verdiğini" ifade etti.

Örgütün Albanese'e yönelik "kişisel saldırılar" konusunda derin endişesini dile getirdiğini belirten Callamard, BM raportörlerinin çalışmalarını çarpıtma, onları itibarsızlaştırma veya onlara karşı siyasi baskı uygulama girişimlerinin uluslararası insan hakları hukukunu koruma mekanizmasını zedeleyebileceğine işaret etti.

Dezenformasyonu Fransız Milletvekili Yadan başlattı

Fransız Milletvekili Caroline Yadan, 11 Şubat'ta Mecliste hükümete soru faslı sırasında, Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında Albanese'in "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiğini" ileri sürerek, "Sayın Bakan, Albanese'in her türlü BM görevinden derhal alınması için Fransa'nın sesini duyuracağını teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Yadan'a yanıtında, "Fransa, Francesca Albanese'in İsrail hükümetine değil (ki İsrail hükümeti eleştirilebilir) bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef alan ölçüsüz ve sorumsuz sözlerini hiçbir çekince olmaksızın kınamaktadır. Bu, son derece kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Albanese'in kendisini bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) uzmanı olarak tanıttığını söyleyen Barrot, böyle olmadığını öne sürdü ve istifa etmesi çağrısında bulundu.

Barrot'nun dezenformasyondan hareketle Albanese'in istifasını talep etmesi, muhalefetin tepkisini çekerken Fransız basını da bu çelişkiye dikkati çekti.

L'Humanite gazetesi, bu durumu "Gazze'de soykırım: Bir dezenformasyon kampanyası üzerine, Fransa Dışişleri Bakanlığı Francesca Albanese'in BM'den istifa etmesini talep ediyor" başlıklı haberiyle ele alırken Barrot'nun kırpılmış ve Albanese atfedilen bir açıklamayı temel alarak bu ismin istifasını talep ettiğini aktardı.

France 24 kanalı, bu durumu "İsrail, insanoğlunun ortak düşmanı': Bu söz nasıl yanlış bir şekilde Albanese'ye atfedildi" başlığıyla haber satırlarına taşıdı. Haberde, Barrot ve 50'yi aşkın Fransız milletvekilinin, Albanese'i haksız şekilde suçladığına işaret edildi.

Albanese, sosyal medya hesabından France 24 kanalının haberini alıntılayarak, "İlkokulda öğrendiğimiz bir kural: Kaynaklarını kontrol etmek." yorumunda bulundu.

Dezenformasyona Almanya da itibar etti

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, basına yaptığı açıklamada, Albanese'in "geçmişte çok kez uygunsuz yorumlarda bulunduğunu" savunarak, BM temsilcisini son ifadelerinden dolayı kınadığını söyledi ve görevinden alınmasını istedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de açıklamasında, Albanese hakkındaki dezenformasyonu doğru kabul ederek BM Özel Raportörü'nün "davranışları, açıklamaları ve girişimlerinin BM içindeki rolüne uygun olmadığını" ileri sürdü.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger da İsrail'in eylemlerine yönelik eleştirilerin meşru olduğunu ancak "Albanese'in nefret söylemi yaydığını" iddia etti. Bakan Meinl-Reisinger, "Bu tür bir söylem, BM temsilcisinden beklenen tarafsızlığı ve yüksek standartları baltalamaktadır." ifadesini kullandı.