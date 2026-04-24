Fransa'da bir gence şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 2 polis mahkemeye çıkacak

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde, bir gence şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 polisin yargılanmak üzere 1 Haziran'da mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Nice'te 18 Nisan'da bir gencin şiddet görmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 polisle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Nice Savcılığından yapılan açıklamaya göre, gence şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 polisin 1 Haziran'da yargılanmak üzere mahkemeye çıkmasına karar verildi.

Söz konusu polisler, alkollü bir şekilde grup halinde ağır şiddet uygulamak ve hırsızlık gerekçesiyle yargılanacak.

Savcılık, 2 polisin duruşma öncesinde adli kontrol takibine alınıp alınmayacağına karar vermesi için yetkili hakime başvurdu.

Yetkili hakim ayrıca, polislerin duruşmaya kadar silahlarını taşıma, birbiriyle iletişime geçme ve Nice kentinde bulunma izni olup olmayacağına karar verecek.

Olay

Fransa'da 2003 doğumlu bir genç, 18 Nisan'da Nice'te şiddet gördüğü gerekçesiyle aynı gün şikayetçi olmuştu.

Genç, ifadesinde olay günü kendisini polis olarak tanıtan alkollü iki kişi tarafından yere yatırılarak dövüldüğünü, yüzüne birçok darbe aldığını anlatmıştı.

Gencin babası, 21 Nisan'da oğlunun şiddete uğradığı olaya ait görüntüyü emniyete teslim etmişti.

Olayla ilgili ağır şiddet ve hırsızlık suçlarından açılan soruşturmanın Nice'teki adli polis birimine devredilmesinin ardından, 1998 ve 1999 doğumlu iki polis, 22 Nisan'da emniyete ifade vermeye gelmişti.

2 polis, söz konusu olay kapsamında ağır şiddet uyguladıkları ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aynı gün gözaltına alınmıştı.

Nice Savcılığından yapılan açıklamaya göre, genci darbeden kişilerden biri, gencin üzerindeki bazı eşyaları, ehliyetini ve 100 avroyu almıştı.

Gencin darbedildiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerde, genci darbeden kişilerin sivil giyimli olduğu ve içlerinden birinin "polisiz" dediği duyuluyor.