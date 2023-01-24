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Fırınına gelen elektrik faturasını gören esnaf küçük dilini yuttu! Gerçek ortaya çıkınca derin bir nefes aldı

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Fransa'nın kuzeydoğusundaki Bollwiller kasabasındaki bir fırıncıya 109 bin euroluk elektrik faturası kesildi. İşin işinde bir yanlışlık olduğu ortaya çıkınca fırıncıya 3 bin 800 euroluk yeni fatura gönderildi.

20 Minutes gazetesinin haberine göre, Bollwiller'de yaşayan fırıncı Eric Claudel'in işletmesine 20 günlük elektrik tüketim bedeli olarak yaklaşık 109 bin euroluk fatura ulaştı. 2 aylık elektrik tüketiminin genellikle 2 bin euro kadar olduğunu anlatan Claudel, düzenlenmiş elektrik tarifesinden faydalanmasına rağmen bu ay başında eline ulaşan faturanın neden bu kadar yüksek geldiğini anlamadığını vurguladı.

"BELEDİYENİN 102 BİN EUROLUK FATURASI VAR"

Claudel, 8 yıl önce açtığı fırınının enerji tüketimini azaltmak için LED ampul kullanımı gibi bazı adımlar attığını belirterek, "Benimki gibi bir yapı, bu kadar elektrik tüketmiyor. Güya kentimin tükettiği kadar tüketmişim, belediyenin 102 bin euroluk faturası var." ifadesini kullandı.

FIRINCIYA 3 BİN 800 EUROLUK YENİ FATURA

Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF'yi arayan Claudel'in faturası askıya alındı ve yerine 3 bin 800 euroluk yeni fatura gönderildi. Yeni faturaya ilişkin de kafasında soru işareti olan Claudel, EDF ile tekrar iletişime geçeceğini açıkladı. Başkent Paris'te dün, fırıncılar, yüksek enerji fiyatlarını, geleneksel ekmekleri bagetlerle protesto ederek, enerjide tavan fiyat uygulanması talep etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Fırıncı Fransa Güncel Haberler

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