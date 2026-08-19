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Fransa'da aşırı sıcaklar 7 bin 300 can aldı

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Fransa'da yıl başından bu yana etkili olan sıcak hava dalgaları nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu 75 yaş üstü vatandaşlardan oluşurken, ülke son 122 yılın en sıcak temmuzunu yaşadı.

Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 300'den fazla ölüm kayıtlara geçti.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 24-28 Mayıs'ta etkili olan sıcak hava dalgasında ülkede fazladan en az 300 ölüm gerçekleşti.

Ülkede 17-30 Haziran'da ikinci sıcak hava dalgası sırasında fazladan 5 bin 764 ölüm kayıtlara geçti.

Fransa'da 3-22 Temmuz'da gerçekleşen sıcak hava dalgasında ise fazladan 1243 ölüm kaydedildi. Söz konusu ölümlerin dörtte üçünün 75 yaş ve üstü kişilerden oluştuğu belirtildi.

Ülkede yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar boyunca yaklaşık 7 bin 300'den fazla ölüm kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumu, sıcak hava dalgalarında gerçekleşen "fazladan ölüm" sayısını özel bir yöntemle hesaplıyor.

Kurum, "fazladan ölüm sayısını", sıcak havaların etkili olduğu dönemde gerçekleşen toplam ölüm sayısından, normal şartlarda beklenen ortalama ölüm sayısını çıkararak elde ediyor.

Ülkede "fazladan ölüm" sayısı hesaplanarak, salgın, sıcak hava dalgaları gibi durumların halkın sağlığı ve ölüm vakaları üzerindeki etkisi ölçülüyor.

Fransa, bu yıl 1900'de sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Temmuzda ortalama sıcaklıklar 24,9 dereceye yükselmişti.

Fransa'da yüzde 70 yağış açığının olduğu temmuz ayı kayıtları, geçen en kurak üçüncü temmuz olmuştu.

Uzmanlar, rekor seviyelere yükselen sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığını belirtiyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül olmuştu.

Kaynak: AA
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