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Fransa'da akıllı gözlükle izinsiz kaydedilen kadınlar şikayetçi, soruşturmalar açıldı

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Fransa'da akıllı gözlüklerle kamusal alanda rızası dışında kaydedilen kadınların şikayeti üzerine yıl başından bu yana çok sayıda soruşturma açıldı. Paris Savcılığı, bu içerikleri yaymanın 2 yıla kadar hapis ve 45 bin avro para cezası gerektirdiğini hatırlattı.

Fransa'da, akıllı gözlük kullanıcıları tarafından kamusal alanda rızaları dışında kayda alınan kadınların şikayette bulunmasıyla yıl başından bu yana çok sayıda soruşturma açıldığı bildirildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Paris Savcılığı yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında sokakta yürüyen kadınları akıllı gözlükler ile kayda alma ve bu kayıtları yayımlama yönünde artan bir eğilim olduğunu bildirdi.

Kadınların, akıllı gözlük kullanıcılarının özel hayatlarının mahremiyetini ihlal etmesinden şikayetçi olmaları üzerine çok sayıda soruşturma açıldığını kaydeden savcılık, rızası dışında bir kişinin görüntüsünü ya da sözlerini kullanarak üretilen içerikleri yaymanın 2 yıla kadar hapis ve 45 bin avro para cezası olduğunu hatırlattı.

Çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamda korunması ve siber zorbalıkla mücadele için hizmet veren Fransa merkezli e-Enfance derneği de akıllı gözlüklerle çekilerek internete yüklenen sakıncalı içeriklerin sayısındaki artışa ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Dernek bu videoların genelde kamusal alandaki bir genç kadını ya da kız çocuğunu küçük düşürmeye ve rahatsız etmeye yönelik olduğunu bildirmişti.

Ayrıca dernek sene başından bu yana bu konuda 20 civarında ihbar aldıklarını açıklamıştı.

Üretimine ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın öncülük ettiği, Facebook ve Instagram platformlarından canlı yayın yapabilme özelliğine sahip yeni nesil akıllı gözlükler, izinsiz şekilde kişilerin görüntülerini ve ortamlarını aktarma imkanı sağlaması nedeniyle mahremiyet tartışmalarına yol açmıştı.

Kaynak: AA
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