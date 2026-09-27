Fransa'da 6 avukat liselilere polis şiddeti iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi

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Fransa'da eğitim koşulları için eylem yapan liselilere polislerin şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin avukatlar şikayet dilekçesi verdi.

Aralarında Elsa Marcel'in de olduğu 6 Fransız avukat tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hafta Seine-Saint-Denis ve Val d'Oise illerinde liseliler, eğitim koşullarının kötüleşmesine karşı eylemlere katıldı.

Bu eylemlerde 24 Eylül'den bu yana gözaltına alınan liseliler, ciddi polis şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti.

Paris'in banliyösü Saint-Denis'te gözaltına alınan öğrenciler de bu şiddetin gözaltı süreci boyunca sürdüğünü kaydetti.

Saint-Denis'deki Paul Eluard Lisesi'nde 15 yaşındaki bir öğrenci, polislerin yüzünü sokakta zemine bastırdığını ve karakolda kendisine defalarca tokat attığını savundu.

Söz konusu öğrenci serbest bırakıldıktan sonra kafatası kırığı şüphesiyle acile kaldırıldı.

Aynı kentteki Bartholdi Lisesi'nde bir öğrenci ise gözaltında hücredeyken sessiz kalma hakkını kullandığı için dövüldüğünü dile getirdi.

Bu liselileri temsil eden avukatlar, "Bu skandal uygulamaların işçi sınıfı mahallelerindeki gençleri korkutarak taleplerini dile getirmelerini engellemek amacıyla yapıldığını" savundu.

Avukatlar, söz konusu polis şiddeti olayları hakkında şikayet dilekçesi verdiklerini, olayları Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) ve savcılığa da bildirdiklerini açıkladı.

Kaynak: AA