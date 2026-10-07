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Fransa'da 24 lise hasar gördü, 30 bin liseli haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacak

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Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, lise eylemlerinde 24 okulun yandığını veya hasar gördüğünü, 30 bin liselinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağını belirtti. Hasarın maliyeti onlarca milyon avro olarak tahmin edilirken eylemlerde 1000'den fazla kişi yaralandı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğrenci eylemleri kapsamında lise binalarında oluşan hasar nedeniyle 30 bin liselinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağını belirtti.

Geffray, Paris'teki Ulusal Meclis Kültürel İşler Komisyonunda lise eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eylemler sırasında 24 lisenin yandığına veya hasara uğradığına dikkati çeken Geffray, bu okulların kapılarının haftalar boyunca yeniden açılamayacağını söyledi.

Geffray, dolayısıyla 30 bin liselinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağını belirterek, bu okullarda oluşan hasarın maliyetinin onlarca milyon avro olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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