Fransa'da 2027 seçimlerinde aşırı sağın olası adayı Bardella, AB kurumlarındaki Alman etkisinden rahatsız

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi Genel Başkanı ve partinin 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için olası adayı Jordan Bardella, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Almanya'nın etkisi altında olmasından rahatsız olduğunu belirtti.

RN Genel Başkanı Bardella Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche'a verdiği röportajda, gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde ilk ziyaretini, Brüksel'e yapacağını söyledi.

Bardella, "İlk ziyaretimiz, diğer Avrupa ülkelerinin keyfini çıkardığı karşılaştırmalı üstünlüğü geri kazanmak için ülkemizin çıkarlarını savunacağımız Brüksel'e olacak." dedi.

AB kurumlarının "aşırı" Alman etkisi altında olmasını eleştiren Bardella, göreve gelmesi halinde bu durumu değiştirmek için Avrupa Komisyonu'na karşı mücadele vereceğini kaydetti.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kamuoyu anketlerinde, aşırı sağın olası cumhurbaşkanı adayı Bardella'nın iki turlu seçimlerin ilk turunu geçerek yarışın favori isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ve selefleri solcu François Hollande ve merkez sağcı Nicolas Sarkozy göreve gelmelerinin ardından ilk resmi ziyaretlerini Almanya'ya yapmıştı.

Cumhurbaşkanı seçimleri için adı geçen aşırı sağın önde gelen ismi RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in adaylığı ise, yolsuzluktan hüküm giydiği ve 5 yıl siyasi yasak getirildiği davanın 7 Temmuz'da sonuçlanacak temyiz sürecine bağlı bulunuyor.