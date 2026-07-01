Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Tarihi Belli Oldu

PARİS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan 2027'de, ikinci turunun ise 2 Mayıs 2027'de yapılması planlanıyor.

Fransız Le Figaro gazetesinin salı günü bildirdiğine göre, seçim tarihleri çarşamba günü düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında resmen açıklanacak.

Anayasaya göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, görevdeki cumhurbaşkanının beş yıllık görev süresinin sona ermesinden 20 ila 35 gün önce yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 14 Mayıs 2022'de başlayan ikinci beş yıllık görev süresi ise 14 Mayıs 2027'de sona erecek.

Kaynak: Xinhua