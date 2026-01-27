Haberler

Fransız meclisi, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti

Güncelleme:
Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, sosyal medya kullanıcılarının yaşlarının tespit edilmesi ve liselerde cep telefonlarının kullanımının yasaklanmasını içeriyor. Yasa, önümüzdeki öğretim yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik tasarı görüşüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan Milletvekili Laure Miller'in sunduğu tasarı, 21 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyuyla kabul edildi.

Sosyal medya platformlarına genç kullanıcıların yaşının tespit edilmesi için önlemler alması şartı getirilmesini kapsayan tasarı, ayrıca liselerde öğrencilerin ders sırasında ve okul binası koridorlarında cep telefonu kullanımına yasak getirilmesini de içeriyor.

Söz konusu tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Fransa'da bir yasanın Parlamento'dan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı tasarı metnini kabul etmesi gerekiyor.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

