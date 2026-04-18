Lübnan'da, UNIFIL'e yönelik saldırıda 1 Fransız barış gücü mensubu yaşamını yitirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen bir saldırıda 1 Fransız barış gücü mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Macron, saldırının sorumlusunun Hizbullah olduğunu belirtti ve Fransa'nın bu durumu asla unutmaması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırıda 1 Fransız barış gücü mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Montauban'daki 17. Paraşütçü İstihkam Alayı'ndan Başçavuş Florian Montorio'nun bu sabah Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e yönelik bir saldırı sırasında öldüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan 3 Fransız askerinin ise tahliye edildiğini aktaran Macron, Fransız ulusunun bu durum karşısında askerleri önünde saygıyla eğildiğini ve Lübnan'da barış için görev yapan tüm askerler ile ailelerine desteğini dile getirdiğini vurguladı.

Macron, "Her şey, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunu gösteriyor. Fransa, Lübnan makamlarından failleri derhal durdurmasını ve UNIFIL'in yanında sorumluluklarını üstlenmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa unutmayacak"

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Montorio'nun Fransa için Lübnan'ın Deyr Kifa bölgesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Vautrin, Montorio'nun ülkesine ve barışa hizmet etmek, Fransız vatandaşlarını korumak ve terörle mücadele etmek için 18 yıldır seferber olduğunu vurgulayarak "(Montorio) Bu sabah, bölgede günlerdir süren çatışmalar nedeniyle izole edilmiş bir UNIFIL noktasına doğru güzergah açma görevi sırasında, çok yakın mesafeden silahlı bir grup tarafından pusuya düşürüldü." ifadesini kullandı.

Montorio'nun hafif bir silahın doğrudan ateşiyle vurulduğunu ve silah arkadaşlarınca yapılan müdahaleye rağmen hayata döndürülemediğini aktaran Vautrin, "Bugün, (Fransız) ulusu, kendisi için hayatını veren oğullarından birinin anısı karşısında saygıyla eğiliyor." açıklamasında bulundu.

Vautrin, düşüncelerinin Montorio'nun eşi, çocukları, yakınları ve silah arkadaşlarıyla birlikte olduğunu dile getirerek "Fransa unutmayacak." ifadesine yer verdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, aynı platformdan yaptığı açıklamada, UNIFIL bünyesindeki Fransız barış güçlerine yönelik saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
