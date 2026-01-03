Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Emmanuel Macron: Venezuella Halkı Bugün Maduro'nun Diktatörlüğünden Kurtulmuştur

Güncelleme:
Emmanuel Macron, Venezuela'da Nicolás Maduro'nun diktatörlüğünden kurtulma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, barışçıl ve demokratik bir geçiş sürecinin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Venezuella halkı bugün Nicolás Maduro'nun diktatörlüğünden kurtulmuştur ve bundan dolayı sevinç duymaktan başka çareleri yoktur. Gücü ele geçirip temel özgürlükleri çiğneyerek Nicolás Maduro, kendi halkının onuruna ciddi bir zarar vermiştir. Yaklaşan geçiş süreci barışçıl, demokratik olmalı ve Venezüella halkının iradesine saygı göstermelidir" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA / Güncel
