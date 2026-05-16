Kaşıkçı Cinayeti Fransa'da Yargı Gündeminde

Fransa terörle mücadele savcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayetini işkence ve zorla kaybetme suçlamalarıyla soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirdi. Soruşturma, insan hakları örgütlerinin başvurusu üzerine başlatıldı.

(ANKARA) - Fransa'da terörle mücadele savcılığı (PNAT) tarafından 16 Mayıs'ta yapılan duyuruya göre, Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildi. Soruşturmanın merkezinde "işkence" ve "zorla kaybetme" gibi suçlamalar yer alıyor.

Fransa'nın terörle mücadele savcılığı, Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildiğini açıkladı. İşkence ve zorla kaybetme suçlamalarını içeren soruşturma, aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) de bulunduğu insan hakları örgütlerinin başvurusu üzerine başlatıldı.

Başvurular ilk aşamada reddedilmiş ancak Paris İstinaf Mahkemesi 11 Mayıs'ta dosyanın kabul edilebilir olduğuna hükmetmişti. Ardından Fransa'nın terörle mücadele savcılığı bugün soruşturmayı yürütmek üzere bir hakim atandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayetin ardından ABD istihbaratı, operasyon emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği sonucuna varmıştı. Bin Selman ise cinayet emri verdiği iddiasını reddetmişti.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'de açılan dava, 2022'de Suudi Arabistan'a devredilmişti. Bu karar, insan hakları örgütleri tarafından sert biçimde eleştirilmişti. Fransa'daki yeni soruşturma, davanın uluslararası alanda yeniden yargı gündemine taşınması açısından dikkati çekti.

NEDEN FRANSA?

Fransa; Birleşmiş Milletler'in "İşkenceye Karşı Sözleşmesi" ile "Zorla Kaybetmelere Karşı Sözleşmesi"ne taraf bir ülke. Bu sözleşmeler uyarınca Fransa, dünyada nerede işlenirse işlensin, işkence ve zorla kaybetme şüphelisi bir kişi kendi topraklarına ayak bastığı an o kişiyi soruşturmak ve yargılamakla yükümlü.

İnsan hakları örgütleri TRIAL International ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2022 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Paris'e geldiği gün, Fransız yargısına jet hızıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Muhammed bin Selman'ın Fransa topraklarında bulunması, mahkemenin bu dosyayı açmasına imkan sağladı.

Kaynak: ANKA
