Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! PKK'lıların kara propagandasından duyulan rahatsızlık iletildi

Son dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Paris'te bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlatılan kara propaganda nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Bu gelişme sonrası PKK yanlıları Fransa'da sokakları birbirine kattı. Paris'i yangın yerine çeviren terör destekçileri polisle çatıştı. PKK'lıların Türkiye aleyhine propaganda başlatmasının ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.