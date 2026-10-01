Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, lise eylemleri için acil durum toplantısı yapacak

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Fransa'da hükümet, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği, yer yer şiddet olaylarının yaşandığı ülke geneline yayılan eylemler karşısında kriz masasını toplama kararı aldı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun liselerdeki eylemlere karşı atılacak adımları ele almak üzere ilgili bakanlarla acil durum toplantısı yapacağı belirtildi.

Öte yandan Fransız siyasetçiler büyüyen eylemlere karşı hükümetten harekete geçmesini istedi.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kriz yönetimi konusunda hükümetin "sorumsuzluğunu" eleştirdi.

Faure, hükümetten öğrenci ve öğretmen sendikalarıyla bir araya gelmesini ve lise öğrencilerinin taleplerine kulak vermesini istedi. Gençlerin taleplerinin polis şiddetiyle çözülemeyeceğini vurgulayan Faure, "Bizim cumhuriyetimizde, çocuklara ateş etmeyiz. Onları dinleriz ve acil çözüm getiririz." ifadelerini kullandı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasiler de paylaşımlarında eylemlerdeki polis şiddetine tepki göstererek hükümeti yeterli adım atmamakla suçladı.

Ülkenin farklı şehirlerine yayılarak şiddetini artıran eylemler sabah saatlerinde üniversitelere de sıçramıştı. Eylemlerde bazı liseler, halk otobüsleri ve itfaiye araçları ateşe verilmişti.

Hükümetin dün açıkladığı rakamlara göre, eylemlerde 200 civarında kişi yaralanmış ve 600'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA