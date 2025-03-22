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Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

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Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları, Gazze'de derhal ateşkese dönülmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladılar.

PARİS, 22 Mart (Xinhua) -- Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze'de derhal ateşkese dönülmesi çağrısında bulundu.

Cuma akşamı yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yeniden başlaması Gazze halkı, rehineler, aileleri ve tüm bölge için dramatik bir geri adımdır" diyen bakanlar, "tüm taraflara ateşkesin tam olarak uygulanması ve kalıcı hale getirilmesi için müzakerelere yeniden başlama" çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Bu çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceği" ve "çatışmalara geri dönülmesinin yalnızca daha fazla Filistinli sivilin ve İsrailli rehinenin ölümüyle sonuçlanacağı" uyarısında bulunuldu.

İsrail'i uluslararası hukuka tam saygı göstermeye ve Gazze'ye yardım akışına derhal izin vermeye çağıran bakanlar, "Siviller korunmalı ve temel yardımlardan mahrum bırakılmamalıdır" dedi.

Bakanlar ayrıca İsrail'i insani erişimi yeniden tesis etmeye ve uluslararası insani hukuk uyarınca tıbbi bakım ve geçici tıbbi tahliyelere erişim imkanı sağlamaya çağırdı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan BM çalışanları arasında Avrupa vatandaşlarının da bulunduğuna değinilen açıklamada, BM personeli ve tesislerinin korunması ve asla hedef alınmaması gerektiği vurgulandı. Bakanlar ayrıca yaşananlar hakkında kapsamlı bir soruşturma da talep etti.

Açıklamada, "Uzun süreli bir ateşkes, sürdürülebilir bir barışa, iki devletli bir çözüme ve Gazze'nin yeniden inşasına giden tek güvenilir yoldur" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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