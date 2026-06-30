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Fransa'da 9. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi düzenleniyor

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 9. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi, 100'ü aşkın ülkeden katılımcılarla başladı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, idam cezasının kaldırılması için küresel mücadeleyi sürdürdüklerini ve geçen yıl 17 ülkede 2 binden fazla kişinin idam edildiğini açıkladı.

Fransa, 9. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

Başkent Paris'te başlayan 9. İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi 2 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kongreye 100'ü aşkın ülkeden siyasetçi, araştırmacı, avukat ve aktivistler katılıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 9 Ekim 1981'de Fransa'da idam cezasını kaldıran tasarının yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Küresel çapta idam cezasına karşı mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Barrot, geçen yıl dünya genelinde 17 ülkede 2 bine aşkın kişinin idam edildiğini ifade etti.

Barrot, Fransa'da idam cezası yasağının 2007'de anayasaya da eklendiğini kaydederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) idam cezasının dünyada kaldırılması yönünde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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