François Burgat 'Terör Propagandası' Suçlamasından Beraat Etti

Arap dünyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız siyaset bilimci François Burgat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Burgat'nın avukatı Rafik Chekkat, X hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşım Lucie Simon ile birlikte, Profesör François Burgat'ın 'terör propagandası' suçlamasından beraat ettiğini sizlere duyurmaktan memnunuz. Umarım bu beraat (kararı) başkalarına da vesile olur." ifadelerini kullandı.

Burgat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili Ocak 2024'te sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Avrupa Yahudi Örgütü (OJE) isimli kuruluşun şikayeti üzerine, 9 Temmuz 2024'te "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Fransa'da Aix-en-Provence şehrinde gözaltına alınmıştı.

Burgat, aynı gün yerel saatle 16.00'da serbest bırakılırken 24 Nisan'da aynı gerekçeyle yargılandığı dava kapsamında Aix-en-Provence Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Savcılık, Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis ve 4 bin avro para cezası talep ederken Fransız uzmanın 6 ay boyunca X hesabından paylaşım yapmasının yasaklanmasını da istemişti.