Foxconn'dan Apple'a müjdeli haber! - Haberler

Teknoloji ekosistemi dendiğinden akla ilk gelen şirketlerden birisi olan Apple, son dönemde üretim bandından birtakım sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılar, Apple kullanıcılarının merakla beklediği İphone 14'ün çıkış tarihinde de belirsizlik yaratıyor. Ancak Foxconn'dan rahatlatan açıklama geldi.

Foxconn: "2022'nin ikinci yarısında üretim aksamayacak"

Çin devletinin yürüttüğü "koronavirüse karşı sıfır tolerans" politikası, birçok teknoloji şirketini oldukça zora soktu. Bu durum, iPhone 14 üretim planında aksamalara neden olmuştu. Öyle ki hala çalışma planında geride kalan Apple, yeni akıllı telefonunun piyasaya çıkış tarihinde gecikme yaşayabilir.

Ancak Foxconn'dan Apple'ı nispeten rahatlatan bir açıklama geldi. Şirket, yıllık hissedar toplantısında 2022'nin ikinci yarısında tedarik zincirlerinde istikrarın iyileşmesini beklediğini resmi olarak açıkladı. Bu durum, iPhone 14 üretiminde de olumluya dönüş sinyalleri verdi.

Öyle ki Apple, olası bir kara tablo için hedeflediği üretim sayısını düşürmüştü. Şirket, yılın başında 300 milyondan fazla iPhone satacağı belirtmişti. Ancak Çin fabrikalarında yaşanan kapanmadan dolayı bu sayı 240 milyon bandına geriledi.

Hiç kuşkusuz Apple için bu açıklama oldukça önemli. Zira iPhone 14 serisinin çıkış tarihi tam bir yılan hikayesine dönmüştü. Eğer işler planlandığı gibi giderse iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan seri, 13 Eylül'de yapılması planlanan Apple Eylül Etkinliği'nde boy gösterecek.

Sizce İPhone 14 zamanında gelecek mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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