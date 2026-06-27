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Hatay'da, oklu kirpi ve Asya yaban kedisi fotokapanda

Hatay'da, oklu kirpi ve Asya yaban kedisi fotokapanda
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Hatay'ın Hassa ilçesinde volkanik arazide kurulan fotokapanlar, çizgili sırtlandan sonra bu kez oklu kirpi ve Asya yaban kedisini kaydetti. Doğa gönüllüsü Mustafa Kıran tarafından kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

HATAY'ın Hassa ilçesinde volkanik arazide kurulan fotokaplar, çizgili sırtlandan sonra bu defa oklu kirpi ve Asya yaban kedisini kaydetti.

Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'ndeki volkanik arazide kurulan fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlanı görüntüleyen fotokapanlar, bu kez oklu kirpiler ile Asya yaban kedisini kayıt altına aldı.

Doğa gönüllüsü ve keçi çobanı Mustafa Kıran tarafından kurulan fotokapanlara, birlikte dolaşan bir çift oklu kirpi ile Asya yaban kedisi yansıdı. Oklu kirpilerin dikenlerini kabartarak ilerlemesi ve Asya yaban kedisinin zarif duruşu, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.

Bölgedeki yaban hayvanı çeşitliliğinin izlenmesi, biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlanması amacıyla fotokapan çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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