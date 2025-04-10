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Fotoğraf Sanatçısı Murat Germen Gözaltına Alındı

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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, yurt dışından dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) Eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye döndüğü sırada, dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan fotoğraf sanatçısı, mimar Murat Germen, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Germen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye döndüğü sırada 19.55 sıralarında gözaltına alındı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren Germen, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Germen hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' suçlamalarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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