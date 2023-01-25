Fotoğraf merakı genç kadının sonu oldu! Ekipler olay yerine geldiğinde iş işten geçmişti Güncel Haberler Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için kayalıklara çıkan 33 yaşındaki Semiha Sözer, 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Ayazma Köyü'nde meydana gelen olayda Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, 2 arkadaşıyla birlikte gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne geldi. 50 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ Doğada dolaştıkları sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen Sözer, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayalıklardan inerek Semiha Sözer'e ulaştı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Semiha Sözer'in cesedi çıkarıldı. Cenaze aracına bindirilen Semiha Sözer'in cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karamürsel Kocaeli Yalova 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fotoğraf merakı genç kadının sonu oldu! Ekipler olay yerine geldiğinde iş işten geçmişti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.