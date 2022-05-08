Formula 1 tarihi baştan yazılacak: Elektrikli motor devri başlıyor!

Fomula E Envision Racing Genel Müdürü Sylvain Filippi, tüm dünyada ses getirecek bir açıklama yaptı. Yakın gelecekte Formula 1 yarışlarında tamamen elektrikli motora sahip araçlara geçilmesi yönünde adımların atılacağını söyledi.

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Formula 1 araçları 2035'e kadar elektrikli olacak!

Elektrikli otomobiller artık hayatımızda daha fazla yer edinmeye başladı. Elektrik dönüşümü konusunda yavaş kalan ülkeler arasında bulunan Türkiye'de bile açılan şarj istasyonu sayısı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte üreticiler de yeni elektrikli modellerini ülkemize de getiriyor.

Fakat içten yanmalı motorların devri sanıldığı kadar erken kapanmayacak. Tüm dünyadaki otomobil üreticileri yakın gelecekte içten yanmalı araç üretimlerini sonlandıracağını ve tamamen elektrik alt yapısı üzerine üretilen araçlara döneceğini açıkladı.

Hatta ortalama bir tarih verecek olursak 2030 yılı itibariyle en büyük otomobil üreticileri yalnızca elektrikli araç üretecekler. Fakat içten yanmalı araçların ömrünün en az 20 yıl olduğunu düşünürsek, 2050-2060'lı yıllara kadar hayatımızdan çıkmayacaklar. Üstelik binek araçlarda bu değişim tamamlansa bile kamyon ve tır gibi taşımacılıkta kullanılan milyonlarcasının bu değişimi geç tamamlayacağı aşikar.

Bu sebeple Formula 1 yarışlarının tamamen elektrikli araçlara dönüşmesine itiraz eden büyük bir kitle bulunuyor. Fakat yapılan planlar hemen hayata geçirilmeyecek. Hatta Fomula E Envision Racing Genel Müdürü Sylvain Filippi'ye göre 2035 yılına kadar bir geçiş süreci yaşanacak. Fakat verilen bu tarihten çok daha erken adım atılabileceğini söylediğini de belirtelim.

Bunun aslında olumsuz değil olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Zira Formula yarışları her zaman için bilinen otomobillerin ve kullanılan teknolojilerin sınırlarının zorlandığı ve yeni fikirlerin ortaya çıktığı bir yer oldu. Dolayısıyla tüm dünyanın elektrikli otomobil dönüşümüne büyük bir katkı sağlayabilir.

Buna ek olarak Formula yarışlarında kullanılan en iyi içten yanmalı motora sahip araçlar bile ancak 375 km/s hıza çıkabiliyor. Bunu da yalnızca İtalya'da bulunan Monza pistinde gerçekleştirebiliyorlar. Fakat elektrikli dönüşümü ile birlikte bu eşiğin oldukça kolay bir şekilde kırılacağını söyleyebiliriz.

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