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Formalarının üzerine poşet geçirip kirliliğe dikkat çektiler

Formalarının üzerine poşet geçirip kirliliğe dikkat çektiler

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ERZİNCAN'da kurumlar arası voleybol turnuvasına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları, kirliliğe dikkat çekmek için formalarının üzerine poşet geçirerek maça çıktı.

-ERZİNCAN'da kurumlar arası voleybol turnuvasına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları, kirliliğe dikkat çekmek için formalarının üzerine poşet geçirerek maça çıktı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası voleybol turnuvası düzenledi. Kentteki kamu kuruluşlarının katıldığı turnuvada mücadele eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü voleybol takımı, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla formalarının üzerine poşetler geçirdi. Geri dönüşüm ve sıfır atık temalı, üzerinde 'Başka Erzincan Yok', 'Yaşanabilir Çevre, Harika Şehir', 'Güzel Yarınlar için Çevrene Bak', 'Çöp Atma' gibi yazılar olan poşet giyen takıma, hakemler ile rakip Milli Eğitim Müdürlüğü takımı da formalarına poşetler geçirerek destek verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

İklim Değişikliği Erzincan voleybol Güncel Haberler

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