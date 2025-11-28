Forkliftin Çarptığı İşçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde forkliftin çarptığı 47 yaşındaki Abdullah Doğan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Anıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin pamuk deposunda manevra yapan forkliftin çarptığı Abdullah Doğan (47) yaralandı.
Yaralı işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel