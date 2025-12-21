Haberler

Forkliftin altında kalan işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'daki bir plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu işçi Muhammed El Zaid (26) hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi. Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, El Zaid'in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
title