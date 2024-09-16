Forklift Kazasında Selman Yıldırım Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, devrilen forkliftin sürücüsü Selman Yıldırım (43), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bünyan ilçesi Tuzhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Selman Yıldırım'ın kamyonun kasasına yüklemeye çalıştığı forklift, devrildi. Forkliftin altında kalan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Selman Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanvekili Mehmet Emre Taşçı, "Meydana gelen kazada bir vatandaşımızın vefat haberini üzüntü içerisinde almış bulunuyoruz. Aldığımız haber sonucunda olay yerine anlık intikal ederek incelemelerde bulunduk. Vefat eden merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.