Fatsa'da forklift kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bentonit fabrikasında meydana gelen forklift kazasında Saadettin Eren hayatını kaybetti. Eren'in kullandığı forklift, başka bir forkliftle çarpıştıktan sonra devrildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesindeki bentonit fabrikasında başka bir forkliftle çarpışıp devrilen forkliftin altına kalan sürücü Saadettin Eren (46), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konakbaşı Mahallesi'ndeki bir bentonit fabrikasında meydana geldi. Fabrikada malzeme taşıyan Saadettin Eren'in kullandığı forklift, Ö.Ö. yönetimindeki forklift çarpıştıktan sonra devrildi. Eren, devrilen forkliftin altında kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saadettin Eren, itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

